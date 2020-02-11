Нью-Йорк, США, , 23:30 — REGNUM Основные индексы Уолл-стрит завершают торги 11 февраля разнонаправленно — Dow Jones к концу дня переместился в «красную зону», Nasdaq и S&P в плюсе.

К настоящему моменту индекс Dow Jones снизился на 30,98 пункта (0,11%), до 29 245,84 пункта, индекс S&P 500 вырос на 5,27 пункта (0,16%), до 3357,36 пункта, индекс Nasdaq вырос на 3,77 пункта (0,04%), до 9632,15 пункта.

Несмотря на неопределенность торгов 11 февраля, все три главных индекса близки к рекордным максимумам — Уолл-стрит чувствует себя явно лучше многих мировых рынков, просевших из-за эпидемии уханьского коронавируса.

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