Лондон, , 22:55 — REGNUM Нефть Brent отступила от достигнутых максимумов сессии 11 февраля, однако пока удерживается на отметках выше $54 за баррель.

К настоящему моменту апрельские фьючерсы Brent выросли в цене на 75 центов (1,41%), до $54,02 за баррель. Максимум сессии Brent составляет $54,67 за баррель.

Мартовские фьючерсы WTI подорожали на 32 цента (0,65%), до $49,89 за баррель. Дневной максимум марки — $50,69 за баррель.

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