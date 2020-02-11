Рим, , 22:39 — REGNUM Потери римских предприятий, прежде всего туристической отрасли, из-за эпидемии коронавируса и вызванных ею ограничений составляют 1,2 млн евро в год, заявили во вторник, 11 февраля, в Итальянском рабочем союзе.

Закрытие авиасообщения с Китаем и иные меры могут стоить только столице Италии потери 10 тысяч рабочих мест. При этом в профсоюзе не подвергают сомнению адекватность принимаемых правительством мер.

Власти Италии закрыли авиасообщение с Китаем после двух первых зафиксированных случаев коронавируса — у туристов из КНР. Впоследствии стало известно о том, что та же болезнь зафиксирована и у уроженца Италии, находившегося в Ухане в январе 2020 года. В аэропортах страны уже проводятся проверки для всех пассажиров международных рейсов, в ближайшее время они будут проводиться и в отношении пассажиров внутренних рейсов.