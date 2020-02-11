Москва, , 22:18 — REGNUM Законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка будет рассмотрен правительством РФ 13 февраля. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минфина РФ.

Там отметили, что пакет акций Сбербанка приобретается через средства Фонда национального благосостояния «только в части превышения 7% ВВП».

В Минфине подчеркнули, что в ФНБ недостаточно средств для покупки всего пакета акций, вследствие чего покупка будет совершаться поэтапно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стало известно, что покупка у ЦБ РФ акций Сбербанка займёт от трёх до семи лет.