Вашингтон, , 21:56 — REGNUM Министерство энергетики США понизило свой прогноз по средним ценам на нефть в 2020 году. Об этом сообщило 11 февраля управление энергетической информации ведомства (EIA).

Прогноз по цене на североморскую нефтяную смесь марки Brent в 2020 году понижен с $64,83 до $61,25 за баррель. Прогноз, но цене на нефть WTI (West Texas Intermediate) снижен c $59,25 до $55,71 за баррель.

Прогноз на 2021 год по цене на нефть Brent сохранён на уровне $67,53 за баррель, нефть WTI — на уровне $62,03 баррель.

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