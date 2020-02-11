Москва, , 21:42 — REGNUM На сегодняшний день около 99% продуктов питания в магазинах РФ произведены в России. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в эфире программы «Право на справедливость» на Первом канале.

«Когда сегодня ты приходишь, то у нас 99% продуктов российские», — сказал Мантуров.

Он сравнил нынешнюю ситуацию с 90-ми годами, когда в магазинах всё было импортным, «включая огурцы».

Мантуров отметил взаимодействие подконтрольного ему ведомства с Минсельхозом по вопросам поставок российской продукции в магазины РФ.