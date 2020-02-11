Нью-Йорк, США, , 20:54 — REGNUM ООН не хватает средств на борьбу с нашествием саранчи в Восточной Африке, 11 февраля сообщает агентство Associated Press.

По словам заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока, в настоящий момент организация имеет $20 млн на борьбу с саранчой при экстренно необходимых $76 млн.

«Это может обернуться катастрофой» , — заявил Лоукок.

В Восточной Африке в настоящий момент разворачивается крупнейшее нашествие саранчи за 70 лет. Нашествие уже затронуло Эфиопию, Сомали, Джибути, Кению, Уганду и Танзанию.

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