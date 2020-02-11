Милан, Италия, , 20:53 — REGNUM Профсоюзы авиационных компаний Италии проведут 25 февраля общенациональную забастовку, об этом представители профсоюзов сообщили во вторник, 11 февраля

Забастовка продлится 24 часа. Ее участники намерены потребовать от правительства страны принятия экстренных мер для улучшения положения дел в отрасли, которая, по их убеждению, находится в кризисе.

Забастовка пройдет в последний день работы авиакомпании Air Italy — 11 февраля ее совладельцы заявили о начале процедуры ликвидации компании. Кроме того, сохраняются серьезные проблемы у компании Alitalia, которая по-прежнему пребывает в предбанкротном состоянии.