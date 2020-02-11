Киев, , 20:52 — REGNUM Украина может стать мировым лидером по темпам роста производства мяса птицы, причем уже в нынешнем году, заявил сегодня, 11 февраля, министр экономики страны Тимофей Милованов.

Министр при этом сослался на расчеты аналитического агентства Index Mundi.

«По их расчетам, темп роста производства курятины в год вырастет на 8,61%. Таким образом, общее количество продукции составит 1,45 млн тонн», — информирует Милованов.

Он напомнил, что последнее время Украина традиционно находится в списке лидеров стран-экспортеров продукции АПК, являясь, в частности, крупнейшим в мире экспортером масла.

ИА REGNUM напоминает, что в январе в правительстве Украины заявили, что страна вошла в пятерку мировых экспортеров курятины. Согласно обнародованной в Киеве информации, опережали Украину в этом рейтинге только Бразилия, ЕС и Таиланд.

Также стоит отметить, что на Украине в настоящий момент критическими темпами падает промышленное производство.