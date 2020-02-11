Чикаго, США, , 20:41 — REGNUM Американская авиастроительная компания Boeing в январе впервые с 1967 года не получила ни одного нового заказа на поставку самолётов на фоне проблем с лайнерами 737 MAX, следует из информации, размещённой на официальном сайте компании.

В то же время главный конкурент Boeing — европейская компания Airbus — в минувшем месяце получила 274 новых заказа на поставку коммерческих воздушных судов, сообщает РИА Новости.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Boeing впервые с 1997 года отчиталась о годовом убытке. В 2019 году компания понесла чистый убыток в размере $636 млн после прибыли в $10,46 млрд годом ранее.

Напомним, эксплуатация самолётов Boeing 737 MAX была запрещена в большинстве стран мира после авиакатастрофы в Эфиопии, причиной которой была признана неисправность программного обеспечения воздушного судна.