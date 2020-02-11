Москва, , 19:25 — REGNUM Выход Центробанка из капитала Сбербанка может послужить на пользу обеим сторонам, но последствия такой инициативы для рынка следует тщательно проанализировать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля заявил первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев («Единая Россия»).

Минфин РФ и Центробанк разработали и внесли на обсуждение правительства законопроект о продаже акций Центробанка в доле капитала Сбербанка. Предполагается, что пакет акций ЦБ будет выкуплен правительством по рыночной стоимости.

«Я думаю, что эту инициативу надо очень глубоко анализировать, потому что помимо понятной политики, которую реализует Центробанк, — это всё-таки орган, который не должен присутствовать в уставных капиталах, в том числе и с госучастием», — заявил Гутенев.

По его словам, функции ЦБ сегодня необходимо расширить за счёт расширения ответственности.

«Зона ответственности Центробанка должна быть гораздо шире, чем обеспечение невысокого уровня инфляции с помощью инвестиционного механизма. Основная задача ЦБ — это обеспечить исполнение поручения президента по росту национальной экономики», — подчеркнул Гутенев.

По его словам, разрыв между уровнем инфляции и ключевой ставкой ЦБ все ещё значителен. В свою очередь, ставки кредитования для реального бизнеса ещё выше, отмечает депутат.

«Поэтому я считаю, что ЦБ следовало бы сконцентрироваться на задачах, связанных с общеэкономическими проблемами и задачами, которые стоят перед страной. Что касается «Сбербанка», — то, на мой взгляд, демонстрируя достаточно эффективный подход к использованию современных средств — прежде всего цифры и IT-технологий — тем не менее, «Сбербанк», на мой взгляд, значительно пользуется своим доминирующим положением. И равноудалённость от регулятора, которым является ЦБ, наверное создаст более прозрачные и справедливые условия для конкуренции», — считает Гутенев.

При этом депутат подчеркивает, что инициативу необходимо глубоко анализировать, причём прежде всего не с точки зрения краткосрочных последствий, а стороны того, как это повлияет на развитие конкуренции в банковской среде в среднесрочной и долгосрочной перспективе.