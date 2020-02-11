Москва, , 19:10 — REGNUM Срок продажи Центробанком акций Сбербанка РФ за счёт средств Фонда национального благосостояния составит от трёх до семи лет с момента заключения сделки. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

«Банк России объявит ежедневный объем продажи иностранной валюты на внутреннем рынке, связанный с данной операцией, и дату начала этих продаж после определения стоимости и даты заключения сделки по покупке за счет средств ФНБ пакета акций ПАО «Сбербанк», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ принял решение о продаже акций Сбербанка правительству РФ. Также 11 февраля стало известно о том, что бывший вице-премьер РФ Ольга Голодец назначена заместителем председателя Сбербанка.