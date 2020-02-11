Лондон, , 19:06 — REGNUM Мировые цены на нефть растут 11 февраля после резкого падения до минимумов начала 2019 года в ходе прошлой торговой сессии.

К настоящему моменту апрельские фьючерсы Brent выросли в цене на $1,25 (2,35%), до $54,52 за баррель. Прошлая сессия закончилась для марки на $53,27 за баррель.

Мартовские фьючерсы WTI подорожали на 91 цент (1,84%), до $50,48 за баррель. 10 февраля WTI закрылась на отметке $49,57 за баррель.

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