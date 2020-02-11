Москва, , 18:53 — REGNUM Оборот внешней торговли между Россией и Украиной за 2019 год сократился на 23,6% и составил $11,454 млрд. Об этом сообщает 11 февраля Федеральная таможенная служба России.

Согласно приведённым данным, за год Украина сократила импорт российской продукции на 30,5%, в денежном выражении его объём составил $6,619 млрд. Поставки украинских товаров в Россию снизились на 11,5% — до $4,835 млрд.

Сообщается, что по итогам 2019 года доля Украины в общем обороте внешней торговли России составила 1,7% после 2,2% годом ранее.

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