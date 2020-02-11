Москва, , 18:37 — REGNUM Оборот внешней торговли между Россией и США в 2019 году составил $26,237 млрд, увеличившись на 4,9% по сравнению с предыдущим годом. Соответствующие данные обнародовала 11 февраля Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

Как сообщается, экспорт российской продукции в США в минувшем году вырос на 4,4% и в денежном выражении составил $13,049 млрд, импорт американских товаров в России увеличился на 5,3% и составил $13,188 млрд.

В результате этого доля США в общем обороте внешней торговли России по итогам 2019 года увеличилась до 3,9% с 3,6% годом ранее.