Москва, , 18:29 — REGNUM Средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших российских банках в первой декаде февраля сократилась на 0,27 процентных пункта и составила 5,49%, достигнув наименьшего показателя за всё время наблюдений с 2009 года. Соответствующие данные приводит 11 февраля пресс-служба Банка России.

Следует отметить, что показатель последовательно снижается с конца 2019 года. В первой декаде января максимальная ставка по рублёвым вкладам составляла 5,93%, во второй декаде — 5,89%, а в третьей — 5,76%.

Средняя максимальная процентная ставка рассчитывается на основании показателей десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц: Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, ФК «Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.