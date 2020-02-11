Москва, 11 февраля 2020, 18:22 — REGNUM Продажа доли Центрального банка РФ в Сбербанке выглядит как прелюдия к приватизации последнего, что в итоге может привести к тому, что финансовой инфраструктурой страны будут владеть иностранцы, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 11 февраля корреспонденту ИА REGNUM.
В такой ситуации, как пояснил Делягин, если иностранный капитал (да ещё и враждебный России!) будет владеть Сбербанком, то понятно, что ни о каком суверенитете России говорить не придётся.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин заявил, что продажа акций Сбербанка правительству РФ формально выглядит правильно, но по сути является издевательством.
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