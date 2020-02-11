Москва, , 18:22 — REGNUM Продажа доли Центрального банка РФ в Сбербанке выглядит как прелюдия к приватизации последнего, что в итоге может привести к тому, что финансовой инфраструктурой страны будут владеть иностранцы, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 11 февраля корреспонденту ИА REGNUM.

«Приватизация Сбербанка будет приватизацией финансовой инфраструктуры страны. Помимо того, что будет грабежом, это окажется ещё и заменой государственной монополии монополией частной, — сказал Делягин. — Насколько частная монополия страшнее государственной, нам всем показал Чубайс. И самое главное, у нас сейчас из свободно обращающихся на бирже акций Сбербанка более 70% принадлежит иностранцам. Если конкретно — англичанам и американцам. Весьма вероятно, что приватизация Сбербанка будет осуществляться в интересах иностранных жуликов, и её итогом станет иностранный контроль за сберегательным банком РФ».

В такой ситуации, как пояснил Делягин, если иностранный капитал (да ещё и враждебный России!) будет владеть Сбербанком, то понятно, что ни о каком суверенитете России говорить не придётся.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин заявил, что продажа акций Сбербанка правительству РФ формально выглядит правильно, но по сути является издевательством.

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