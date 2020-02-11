Подгорица, , 18:11 — REGNUM Государственный долг Черногории на конец 2019 года составил 3,71 млрд евро или 77,2% ВВП, из которых внешний долг составляет около 3,14 млрд евро, или 65,4% ВВП, а внутренний долг — около 568,9 млн евро, или 11,8% ВВП.

Эти данные публикуются в приложении к отчету Европейской комиссии за период с 1 ноября 2019 года по 31 января 2020 года.

Согласно маастрихтским критериям, дефицит бюджета за один год не должен превышать трех процентов валового внутреннего продукта (ВВП), а общий государственный долг не должен превышать 60 процентов ВВП. Это практически означает, что Черногория нарушила эти критерии, и правительство объяснило, почему произошло увеличение долга.

«Увеличение государственного долга в четвертом квартале 2019 года было обусловлено, прежде всего, выпуском облигаций на международном рынке в размере 500 миллионов евро с процентной ставкой 2,55% годовых и сроком погашения 10 лет, которые являются наиболее благоприятными условиями для погашения задолженности через еврооблигации», — говорится в документе.