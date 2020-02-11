Москва, , 18:10 — REGNUM Ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток 2», также известного как Nord Stream 2, может произойти в конце 2020 года, сообщает 11 февраля Интерфакс со ссылкой на материалы презентации ко Дню инвестора компании.

Напомним, в январе текущего года президент России Владимир Путин заявил, что отказ компании Allseas от продолжения прокладки газопровода под угрозой санкций США не повлечёт полной остановки работ. Строительство газопровода будет продолжено с использованием судна «Академик «Черский».

По словам Владимира Путина, газопровод «Северный поток 2» будет построен «до конца текущего года, либо в первом квартале следующего года работа будет завершена».

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп 20 декабря 2019 года подписал оборонный бюджет США (NDAA), в который было включено положение о санкциях против компаний, участвующих в «Северном потоке 2».

Таким образом Вашингтон пытается избавиться от конкуренции и навязать странам Европы поставки более дорогого сжиженного газа из США.

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