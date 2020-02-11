Москва, 11 февраля 2020, 17:46 — REGNUM Если правительство РФ действительно решится выкупить у Банка России его долю в Сбербанке, то есть риск, что потраченные на эту сделку триллионы рублей так никогда и не вернутся в бюджет России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Таким образом, как полагает Делягин, есть опасность, что деньги, потраченные правительством РФ на покупку акций Сбербанка, в бюджет РФ или не вернутся вовсе, или вернутся лишь частично.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, законопроект по выходу Центробанка из капитала Сбербанка уже разработан и отправлен на рассмотрение правительства РФ.
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