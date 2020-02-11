Москва, , 17:46 — REGNUM Если правительство РФ действительно решится выкупить у Банка России его долю в Сбербанке, то есть риск, что потраченные на эту сделку триллионы рублей так никогда и не вернутся в бюджет России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«Спрашивается, с какой стати за перекладывание денег из одного кармана государства в другой нужно платить живые деньги? Ответ формально абсолютно правильный — мол, да, деньги выделяются, но эти деньги — 1,4 трлн рублей — станут прибылью Банка России и в качестве этой прибыли будут возвращены в федеральный бюджет. Типа, раз у нас рыночные отношения, то мы стараемся сделать всё правильно, — сказал Делягин. — Это рыночный фундаментализм и игнорирование реальности. Но даже если исходить из этой логики, возникает вопрос — вы точно уверены, что у Банка России не появится «неожиданных» расходов, из-за которых эти деньги выведут из состава прибыли? Весьма вероятно, что Банку России понадобится выплатить какие-то премии людям, или спасать какой-то очередной доведенный до банкротства крупный банк, или рефинансировать агентство страхования вкладов».

Таким образом, как полагает Делягин, есть опасность, что деньги, потраченные правительством РФ на покупку акций Сбербанка, в бюджет РФ или не вернутся вовсе, или вернутся лишь частично.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, законопроект по выходу Центробанка из капитала Сбербанка уже разработан и отправлен на рассмотрение правительства РФ.

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