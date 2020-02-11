Москва, , 17:39 — REGNUM Выкупая акции Сбербанка у Банка России, правительство РФ, по сути, перекладывает активы из одного кармана в другой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя новость о том, что правительство собирается выкупить акции Сбербанка у Центрального банка России.

«Это ожидаемая новость. Всё, как говорил Ленин: формально всё правильно, а по сути — издевательство, — сказал Делягин. — Да, действительно, государственная собственность, государственные активы должны управляться правительством Российской Федерации, а не непонятной организацией с непонятным статусом, которая по Конституции является органом государственного управления, но при этом сама это отчаянно и с пеной у рта отрицает. Банк России может управлять банками, которые находятся в состоянии санации. Но, простите, Сбербанк к таковым не относится. Сбербанк, который составляет основную часть банковской системы страны, не находится в бедственном положении, его не надо спасать. Но дальше начинается цирк с конями».

В связи с этим Делягин риторически поинтересовался, с какой стати правительство покупает у Банка России, то есть перекладывает актив из одного кармана в другой?

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба Минфина РФ сообщила, что правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Отмечается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости.

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