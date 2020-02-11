Москва, 11 февраля 2020, 17:39 — REGNUM Выкупая акции Сбербанка у Банка России, правительство РФ, по сути, перекладывает активы из одного кармана в другой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя новость о том, что правительство собирается выкупить акции Сбербанка у Центрального банка России.
В связи с этим Делягин риторически поинтересовался, с какой стати правительство покупает у Банка России, то есть перекладывает актив из одного кармана в другой?
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба Минфина РФ сообщила, что правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Отмечается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости.
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