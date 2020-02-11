Пекин, , 17:36 — REGNUM Эпидемия коронавируса 2019-nCoV сильно ударила как по китайскому фондовому рынку, так и по бизнесу в Китае, 11 февраля сообщает агентство Reuters.

По информации китайских банков, около 300 компаний Китая обратились за кредитами на общую сумму 57,4 млрд юаней ($8,2 млрд) для покрытия ущерба от эпидемии.

Китайская Xinchao Media заявила об увольнении 500 человек, более 10% всего персонала. Сеть ресторанов Xibei заявила, что может вовремя не выплатить зарплату своим 20 000 работникам.

В числе компаний, заявивших о серьезном ущербе, также такие гиганты, как китайская служба доставки еды Meituan Dianping, производитель смартфонов Xiaomi и транспортный конгломерат Didi Chuxing Technology.

Рейтинговая компания JPMorgan в очередной раз понизила прогнозы роста Китая в I квартале 2020 года — аналитики заявили, что вспышка коронавируса «полностью изменила динамику».

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