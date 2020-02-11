Москва, , 17:27 — REGNUM Министерство финансов России ожидает, что средняя ипотечная ставка в стране к концу 2020 года будет составлять 7−8%. Об этом 11 февраля заявил журналистам замруководителя ведомства Алексей Моисеев.

«Сейчас происходит очень значительное снижение ставок. Мы ожидаем, что до конца года выйдем на уровень ставок в районе 7−8%», — сказал замглавы Минфина, отметив, что это на четыре года раньше сроков, предусмотренных национальным проектом «Жильё и городская среда».

Напомним, ранее сегодня «Альфа-банк» и ВТБ объявили о снижении своих ставок по ипотеке. Это произошло после решение Банка России о снижении ключевой ставки ещё на 0,25 процентного пункта — с 6,25% до 6% годовых.

На минувшей неделе глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что в декабре средняя ставка по ипотеке достигла исторического минимума в 9%, однако в ЦБ считают, что «это не предел, и будет дальнейшее снижение ипотечных ставок».

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