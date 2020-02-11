Подгорица, 11 февраля 2020, 17:19 — REGNUM Авиакомпания Croatia Airlines открывает новые международные рейсы из Загреба в Софию и Подгорицу.
Полеты по маршруту Загреб-Подгорица планируется начать 3 мая по вторникам, четвергам и воскресеньям. Подгорица уже указана в пунктах назначения на веб-сайте Croatia Airlines, но билеты еще не доступны. Рейсы из Загреба в Софию запланированы с 1 мая до конца октября по понедельникам, средам и пятницам. Национальный авиаперевозчик Хорватии также сообщил, что по сравнению с прошлогодним туристическим сезоном, когда он имел в своем распоряжении 14 самолетов, 12 из которых были собственными, а два в лизинге, в этом году к парку добавился еще один самолет.