Москва, , 17:00 — REGNUM США используют любые факты, которые можно было бы обратить против Китая и добиться вывода своих предприятий из КНР, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 11 февраля корреспонденту ИА REGNUM.

«Однако если их и удастся вывести в широком масштабе, то выводить их придется всё равно не в США, а в другие страны с низкой заработной платой, — сказал экономист. — Потому что хотя Трамп и провозглашает курс на возврат предприятий, непонятно, что он будет делать с колоссальным ростом издержек в случае перевода предприятий в США. В Америке средняя заработная плата в промышленности в 10 раз больше, чем в Китае. Кроме того, квалифицированной рабочей силы, которая была раньше в сложных отраслях, уже нет. А заново её подготовить — это очень нелегко».

Скорее всего, как пояснил Дзарасов, если крупный капитал и будет переводить предприятия, то они направятся в Мексику или Вьетнам. Но не в США.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Национального бюро статистики КНР, Индекс деловой активности (PMI) производственного сектора Китая снизился в январе 2020 года.