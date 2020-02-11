Москва, 11 февраля 2020, 17:00 — REGNUM США используют любые факты, которые можно было бы обратить против Китая и добиться вывода своих предприятий из КНР, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 11 февраля корреспонденту ИА REGNUM.
Скорее всего, как пояснил Дзарасов, если крупный капитал и будет переводить предприятия, то они направятся в Мексику или Вьетнам. Но не в США.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Национального бюро статистики КНР, Индекс деловой активности (PMI) производственного сектора Китая снизился в январе 2020 года.