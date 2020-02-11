Москва, 11 февраля 2020, 16:56 — REGNUM Как только в экономиках развитых стран — основных покупателях китайской продукции — начнётся спад, кризис китайской экономики окажется неминуем, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 11 февраля корреспонденту ИА REGNUM.
Как пояснил Дзарасов, если судить по структуре ВВП Китая, то доля потребления там остается низкой. Иными словами, КНР не может выйти из того тупика, в который её завела экспортная модель роста. И поэтому, как полагает эксперт, как только в экономиках-покупателях китайской продукции типа США, Японии или ЕС начнётся спад, то падение показателей китайской экономики будет неминуемо.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства коммерции Китая, нефинансовые исходящие прямые инвестиции Китая (ODI) просели на 8,2% в 2019 году по сравнению с 2018 годом.
Читайте ранее в этом сюжете: Нефинансовые прямые инвестиции Китая за рубеж рухнули на 8,2%