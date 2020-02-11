Москва, , 16:56 — REGNUM Как только в экономиках развитых стран — основных покупателях китайской продукции — начнётся спад, кризис китайской экономики окажется неминуем, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 11 февраля корреспонденту ИА REGNUM.

«Китайская экономика настолько интегрирована с экономиками развитых западных стран, прежде всего с США, что они взаимно определяют состояние друг друга, — сказал Дзарасов. — И низкие темпы роста в мировой экономике, в экономике развитых стран порождают низкие темпы роста спроса на продукцию Китая. А Китай может успешно преодолевать свои проблемы только при высоких темпах роста, которые создают растущие финансовые потоки, приходящие в эту страну. Китайское руководство это понимает и делает попытки расширить внутренние рынки за счёт определённого роста заработных плат. Но радикально изменить зависимость Китая от внешних рынков не удалось до сих пор».

Как пояснил Дзарасов, если судить по структуре ВВП Китая, то доля потребления там остается низкой. Иными словами, КНР не может выйти из того тупика, в который её завела экспортная модель роста. И поэтому, как полагает эксперт, как только в экономиках-покупателях китайской продукции типа США, Японии или ЕС начнётся спад, то падение показателей китайской экономики будет неминуемо.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства коммерции Китая, нефинансовые исходящие прямые инвестиции Китая (ODI) просели на 8,2% в 2019 году по сравнению с 2018 годом.

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