Ташкент, , 16:53 — REGNUM Правительство Узбекистана намерено издать документ, согласно которому при формировании тарифов на услуги теплоснабжения, со стороны потребителей будет обеспечиваться полное покрытие себестоимости при производстве тепла, сообщил ИА REGNUM источник в правительстве республики.

«Кроме того, на потребителей будут возложены затраты на модернизацию сетей», отметил собеседник агентства.

В свою очередь, указал он, организациям-поставщикам тепла указано уже начать работы по снижению затрат на производство и транспортировку тепловой энергии, сокращению

в магистральных, распределительных и внутридомовых сетях.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Узбекистана, согласно постановлению главы страны Шавката Мирзиёева, приступило к реализации стратегии рыночного реформирования топливно-энергетического комплекса с определением направлений реструктуризации предприятий.

Согласно постановлению президента Мирзиёева, в системе управления сокращены излишние промежуточные звенья, в соответствующих госкомпаниях произошла оптимизация с четким разделением потенциально конкурентных (сбыт газа, продукции нефтепереработки, электроэнергии частным операторам) и монопольных (добыча, генерация, транспортировка через магистральные сети, система диспетчерского управления) сфер деятельности.

В планах также разграничение функций государственного регулирования и хозяйственной деятельности в сфере энергетики, совершенствование правовой и институциональной базы социального и государственно-частного партнерства, выработка четких рыночных механизмов осуществления тарифной политики и продвижение на этой основе принципов здоровой конкурентной среды.

В соответствии с концепцией, в стране будут внедряться технологии использования промышленных и бытовых отходов в производстве электрической и тепловой энергии, что повлияет на уменьшение вредных выбросов и сокращение потребления более дорогого топлива.

Кроме того, в республике начинают разрабатываться и внедряться автономные источников тепла и электроэнергии, реализовываться проекты по активному вводу интегрированных солнечно-тепловых электростанций комбинированного цикла, новых мощностей по углубленной переработке углеводородного сырья и другое.

Среди других задач правительства на среднесрочную (до 2025 года) и долгосрочную (до 2030 года) — внедрение системы блокчейн в процессы транспортировки и реализации конечному потребителю электроэнергии и природного газа, разработки новых месторождений (в том числе месторождений сланцевых углеводородов), внедрение установок, обеспечивающих производство электрической и тепловой энергии, в сочетании с регулируемыми системами закрытого теплоснабжения в комплексе ВИЭ, в том числе в малых городах, с применением газопоршневых установок (ГПУ).

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