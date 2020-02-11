Рига, , 16:45 — REGNUM Центральное статистическое управление (ЦСУ) Латвии опубликовало данные о росте цен в стране за январь текущего года по сравнению с 2019 годом. Об этом пишет портал LSM.

По данным журналистов, цены на услуги в стране подросли на 2,7%, на товары — на 2%, а в среднем — 2,2%. За последние пять лет цены в Латвии выросли в среднем на 9,2%.

Отмечается, что в течение месяца в стране из-за очередного увеличения акцизных сборов поднялись цены на горючее на 5,6%. Так, дизель подорожал на 5,9%, бензин — на 5,1%, автогаз — на 5%.