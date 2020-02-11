Вашингтон, , 16:38 — REGNUM Бюджет ВМС США позволит увеличить численность флота через пять лет только до 305 кораблей. В настоящее время численность военно-морского флота США составляет 294 корабля. То есть он будет увеличен только на 11 кораблей.

Согласно принятой программе развития ВМС США, к 2030 году американских военно-морской флот должен насчитывать 355 кораблей. Таким образом, с 2026 года в строй должны стать 50 кораблей.

Однако это не реально, так как примерно в это время стоимость программы по поставке флоту атомных подводных лодок класса Columbia будет составлять 38−40% от всех средств на строительство кораблей. Об этом пишет военное издание Defense News.

Военно-морской флот в течение многих лет пытался убедить сменявших друг друга министров обороны США финансировать строительство АПЛ класса Columbia за пределами судостроительного счёта ВМС, утверждая, что это окажет непропорциональное влияние на все остальные судостроительные программы. Но данный подход не нашёл понимания. В отдельную строку финансирования данная программа не будет выделена и при нынешнем министре обороны США Марке Эспере.

Серьёзнейшей проблемой ВМС США является проблема технического обслуживания флота. Флот получает из технического обслуживания в срок менее 40% своих кораблей. Чиновники ВМС США отмечают, что среди множества других проблем, поддержание технического обслуживания на флоте, где одна треть флота находится в движении в любой данный день, оказалось сложной задачей.