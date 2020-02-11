Рига, , 16:37 — REGNUM В течение прошлого года в Латвии почти в два раза (до 1 073 500 евро) вырос объём небанковских кредитов, выдаваемых фермерам на обработку земли. Об этом пишет портал Dienas Business.

По данным журналистов, в 2018 г. объем кредитования небанковскими организациями латвийских фермеров составил 575 010 евро, а в 2019 г. уже 1 073 500 евро.

Главным назначением займов была покупка фермерами сельскохозяйственной техники, семян и строительных материалов. Финансирование осуществлялось под залог земли или лесных участков площадью, начиная с 5 гектаров.

Максимальный объём займа равнялся 100 000 евро.