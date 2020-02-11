Москва, , 16:33 — REGNUM Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.

Отмечается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости.

Законопроект по выходу Центробанка из капитала Сбербанка уже разработан и отправлен на рассмотрение правительства РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший вице-премьер РФ Ольга Голодец была назначена заместителем председателя Сбербанка. По словам руководителя Сбербанка Германа Грефа, она займётся медицинским направлением.

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