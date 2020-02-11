Москва, , 16:31 — REGNUM Банк России и Министерство финансов направили в правительство законопроект о передаче акций крупнейшего российского банка — Сбербанка. Сделка будет проведена по рыночной цене активов Сбербанка за счет средств Фонда национального благосостояния. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщают пресс-службы Банка России и Минфина.

Предполагается, что пакет акций Сбербанка, который принадлежит Банку России, будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости акций.

Напомним, что Банку России принадлежит 50% плюс одна акция Сбербанка. Рыночная стоимость этого пакета акций оценивается в 2,8 трлн рублей.

Предложенный законопроект предполагает, что Банк России в обязательном порядке предложит миноритарным акционерам выкупить акции. Сделано это будет при продаже первой части пакета акций по цене, аналогичной цене продажи.

Как именно будет структурирована сделка, пока не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что вопрос выхода Банка России из капитала Сбербанка уже долгое время обсуждается в российском правительстве. Он отметил, что необходимость данного шага заключается в том, что Центробанк не может быть участником тех организаций, за которыми он осуществляет надзор.

В Банке России считают, что приобретение пакета акций Сбербанка за счет средств ФНБ будет «хорошей инвестицией», так как ожидаемая дивидендная доходность акций Сбербанка по итогам 2019 года «значительно превысит стоимость заимствований на рынке облигаций федерального займа».