Москва, , 16:13 — REGNUM Показатели финансово-спекулятивного капитала достигли уровня десятилетней давности, и никто не знает, какой именно финансовый пузырь лопнет первым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля заявил завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов.

«Коронавирус подтолкнул уже давно накопившиеся дурные ожидания относительно китайской экономики, — сказал экономист. — Иными словами, вспышка данной инфекции имела больше психологическое, нежели экономическое влияние. Период после финансового обвала 2008−2009 годов назвали великой стагнацией. Он характеризовался низкими темпами роста мировой экономики. Но в последние годы показатели финансово-спекулятивного капитала вернулись к докризисному уровню или даже превысили его. Тот же рынок деривативов. И никто не знает, какой именно финансовый пузырь сейчас лопнет. И на рынке недвижимости надулся финансовый пузырь».

Как пояснил Дзарасов, низкие темпы роста и на этом фоне рост финансового спекулятивного капитала создают предкризисную ситуацию десятилетней давности.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева на открытии 20-й ежегодной конференции экономических исследований Annual Research Conference в Вашингтоне заявила, что мировой долг достиг рекордного максимума в 188 трлн рублей, что составляет около 230% глобального производства.