Москва, 11 февраля 2020, 16:13 — REGNUM Показатели финансово-спекулятивного капитала достигли уровня десятилетней давности, и никто не знает, какой именно финансовый пузырь лопнет первым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля заявил завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов.
Как пояснил Дзарасов, низкие темпы роста и на этом фоне рост финансового спекулятивного капитала создают предкризисную ситуацию десятилетней давности.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева на открытии 20-й ежегодной конференции экономических исследований Annual Research Conference в Вашингтоне заявила, что мировой долг достиг рекордного максимума в 188 трлн рублей, что составляет около 230% глобального производства.