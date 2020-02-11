Тирана, , 16:14 — REGNUM Албанский институт статистики INSTAT опубликовал внешнеторговую статистику Албании, по данным которой в 2019 году товарооборот между Албанией и Хорватией увеличился на 10% — с 7,6 до 8,3 миллиарда лек (что примерно соответствует 4,33 и 4,73 миллиарда рублей).

При этом хорватский экспорт превышает албанский почти в 7 раз — в 2018 году Хорватия продала Албании товаров на 6,6 миллиардов лек, а приобрела на 946 миллионов лек (примерно 3,76 и 0,54 миллиарда рублей). В 2019 г. цифры увеличились, при этом соотношение стало несколько более благоприятным для Албании — 7,2 и 1,1 миллиарда лек соответственно (примерно 4,1 и 0,63 миллиарда рублей).

Основные статьи экспорта из Албании в Хорватию — алюминий, обувь, рыбные изделия и овощи, в то время как Хорватия поставляет в Албанию нефтепродукты, шоколад, электронные трансформаторы и морепродукты.

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