Москва, , 15:48 — REGNUM В действительности за проблемой снижения китайского спроса на нефть стоят проблемы мировой экономики, а не вспышка коронавируса, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 11 февраля корреспонденту ИА REGNUM.

«Обратите внимание, что ещё до того, как стали говорить о коронавирусной инфекции, было отмечено такое явление, как неблагоприятный индекс деловой активности, в том числе и в Китае, — сказал Дзарасов. — Этот индекс утроен так: проводится опрос ведущих менеджеров самых крупных международных компаний. Их спрашивают: «В этом месяце ваши дела лучше или хуже, чем в предыдущем месяце?» И если ответов, согласно которым дела пошли лучше, оказалось меньше 50%, тогда делается вывод об ухудшении деловой ситуации. Так вот, накануне вспышки коронавирусной инфекции индекс деловой активности уже снижался. В разных странах мира, в том числе и в Китае. Я думаю, в этом дело. В болезнях мировой экономики, а не человека».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов заявил, что обвал цен на нефть на фоне эпидемии коронавируса не создаёт серьёзных угроз для российских накоплений.

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