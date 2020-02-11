Москва, , 15:21 — REGNUM Годовой бюджет Роскосмоса на гражданские программы сопоставим с годовой прибавкой к бюджету NASA, запланированной на 2021 год. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Роскосмоса.

В госкорпорации уточнили ТАСС, что бюджет Роскосмоса в открытой части, то есть без учета оборонного заказа, составляет на 2020 год 176 млрд рублей. Это немногим больше, чем 12%, которые запланированы в качестве прибавки к бюджету американского космического агентства на 2021 финансовый год.

В настоящее время годовой бюджет NASA, которое работает только по гражданской тематике, составляет около $22,6 млрд. В 2021 году он может вырасти до $2,6 млрд, что соответствует прибавке в 166 млрд рублей.

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