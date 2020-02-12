Москва, , 13:46 — REGNUM Потребность в выходе из капитала Сбербанка созрела в связи с тем, что в настоящее время доля Банка России в нем составляет 63%. Как следствие — частые конфликты интересов и взаимные противоречия. Также затрудняется надзор за деятельностью Сбербанка, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Консалтинговой группы ЮКТ Олег Никуленко.

Напомним, Министерство финансов РФ и Банк России разработали законопроект, предусматривающий выход Центробанка из капитала Сбербанка. Акции Сбербанка собираются выкупить у Банка России за счет средств Фонда национального благосостояния.

«Действительно, с точки зрения Банка России и Минфина, Сбербанк допускает значительное количество нарушений, о чём в правительстве говорили еще весной 2019 года. Но бороться с этими нарушениями, пока основная доля акций принадлежит Банку России, просто невозможно. Это обстоятельство ставит в неравные условия и другие российские банки, которые заведомо проигрывают Сбербанку конкурентную борьбу», — отметил Олег Никуленко.

Какими могут быть последствия вывода средств Банка России из капитала Сбербанка? Во-первых, упростится контроль над данной банковской организацией, считает он. Во-вторых, что выгодно и самому Сбербанку, он получит возможность более самостоятельной финансовой политики в отношениях с юридическими и физическими лицами — вкладчиками, заемщиками и потенциальными вкладчиками и заемщиками.

«В-третьих, продажа акций Сбербанка позволит пополнить бюджет РФ на приличную сумму. Для контроля же за деятельностью Сбербанка достаточно будет сохранить пакет 25% + 1 акция. Об этом, кстати, говорил и сам руководитель Сбербанка Герман Греф еще лет десять назад, только тогда его точка зрения не была услышана», — резюмировал Никуленко.