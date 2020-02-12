Москва, 12 февраля 2020, 13:46 — REGNUM Потребность в выходе из капитала Сбербанка созрела в связи с тем, что в настоящее время доля Банка России в нем составляет 63%. Как следствие — частые конфликты интересов и взаимные противоречия. Также затрудняется надзор за деятельностью Сбербанка, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Консалтинговой группы ЮКТ Олег Никуленко.
Напомним, Министерство финансов РФ и Банк России разработали законопроект, предусматривающий выход Центробанка из капитала Сбербанка. Акции Сбербанка собираются выкупить у Банка России за счет средств Фонда национального благосостояния.
Какими могут быть последствия вывода средств Банка России из капитала Сбербанка? Во-первых, упростится контроль над данной банковской организацией, считает он. Во-вторых, что выгодно и самому Сбербанку, он получит возможность более самостоятельной финансовой политики в отношениях с юридическими и физическими лицами — вкладчиками, заемщиками и потенциальными вкладчиками и заемщиками.