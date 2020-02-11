Рига, , 15:06 — REGNUM Власти Латвии продолжат реформы в финансовом секторе по дальнейшему усилению борьбы с отмыванием финансовых средств. Об этом, как пишет портал Tvnet. lv, заявила руководитель Службы расследований финансовых преступлений (FID) Илзе Знотыня.

Знотиня отметила, что несмотря на отмеченный Moneyval (комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег) прогресс об исполнении Латвией в полной мере семи рекомендаций и в значительной степени оставшихся 33, нельзя «останавливаться на полдороги».

Уже в ближайшее время, по ее словам, представители министерства финансов и юстиции Латвии внесут многочисленные поправки в действующее законодательство страны, которые направлены на усиление борьбы с отмыванием денег.

Напомним, на следующей неделе в Париже состоится пленарное заседание FATF, межправительственной организации, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Там может быть принято решение о включении Латвии в «серый список» государств, в которых борьба с отмыванием денег ведётся недостаточно. Сегодня в этом списке находятся 12 стран. Из европейских только Исландия.