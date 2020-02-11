Сеул, , 15:12 — REGNUM Правительство Южной Кореи должно принять меры по поддержке экспорта, чтобы минимизировать экономический ущерб от коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заместителя премьер-министра и министра стратегии и финансов страны Хон Нам Ги.

Выступая на расширенном заседании правительства, он призвал министерство стратегии и финансов страны проработать меры поддержки экспорта, мер по активизации внутреннего спроса и помощи предпринимателям.

Полный перечь мер будет опубликован в феврале-марте текущего года.

Заместитель премьер-министра также добавил, что правительство окажет финансовую помощь в целях обеспечения безопасности граждан и борьбы с вирусом.