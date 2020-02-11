Москва, , 14:57 — REGNUM В глобальном взаимозависимом мире нет места пустоте, и если где-то убывает, то где-то прибывает. Жесткие санкции, доходящие до полного эмбарго, лишают страны, подвергшиеся им, их традиционных рынков сбыта. Но освободившаяся ниша быстро заполняется конкурентами и партнерами, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев, комментируя заявление, что Россия получила выгоду от санкций США.

«Несмотря на то, что Россия находится в партнерских отношениях с Ираном и Венесуэлой, на нефтяном рынке они конкуренты, поставляющие сходную по качеству нефть.

Поэтому, когда санкциями США нефтяной отрасли этих стран был ограничен доступ к экспорту нефти, российским нефтяникам представилась возможность компенсировать потребителям сократившиеся объемы «тяжелой» нефти собственными поставками.

Это «легкой» нефти благодаря американским сланцевым проектам избыток, но «тяжелой» после введения санкций — недостаток, включая и рынок самих США. Преимущественно в Штаты шла основная часть венесуэльского экспорта нефти до введения нефтяного эмбарго.

В результате пострадала американская нефтепереработка. Оборудование на НПЗ настроено на определенные сорта нефти, которые могут сильно отличаться между собой. Не так просто заместить один сорт другим.

Нужно либо нести дополнительные затраты на смену оборудования, либо искать альтернативного поставщика нефти сходного состава.

Эта особенность позволила российскому нефтяному экспорту расширить присутствие на рынке и даже выйти на второе место на рынке США за счет поставок «тяжелой» нефти и дизельного топлива, которое там пользуется повышенным спросом.

Кроме рынка США, Россия в состоянии заместить иранскую и Венесуэльскую нефть в Европе, Китае и Индии», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, немецкая газета Die Welt написала, что санкционная политика США против Ирана и Венесуэлы была использована Россией для увеличения экспорта своей нефти.