Кемерово, , 14:48 — REGNUM С февраля 2020 года российские поезда могут транзитом через Казахстан доставлять уголь в Китай. Москва ведёт переговоры с Нур-Султаном о предоставлении 65-процентной скидки на транзитные перевозки, сообщило агентство Beijixing.

Открытие альтернативного экспортного направления поможет Кузбассу расширить поставки угля в Китай и ослабить давление на железнодорожную сеть на Дальнем Востоке. Кроме того, казахстанские железные дороги также заинтересованы в расширении транзитных перевозок, так как при этом получат дополнительный грузопоток.

Благодаря освоению китайского рынка Россия заняла третье место в мире по экспорту угля после Австралии и Индонезии. Ожидается, что за 10 лет экспорт угля в Китай может удвоиться до 55 млн тонн в год.