Абу-Даби, , 14:42 — REGNUM Первая атомная электростанция (АЭС) в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) будет готова к запуску в течение ближайших недель. Об этом 11 февраля сообщает Al Arabia.

Журналисты напоминают, что АЭС «Барака» в Абу-Даби является крупнейшим в мире проектом по выработки энергии, здесь возведено сразу четыре ядерных реактора.

Отметим, что ранее в конце января 2020 года Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные электростанции, провела оценку готовности АЭС в ОАЭ и пришла к выводу, что один из четырех реакторов уже готов к запуску.

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