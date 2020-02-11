Кванджу, Южная Корея, , 14:38 — REGNUM Южнокорейская автомобилестроительная компания KIA Motors продлит приостановку работы завода Сохари, расположенного в городе Кванмён провинции Кёнгидо еще на два дня. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, данный завод не будет работать до 13 февраля, а линия по производству KIA Bongo и KIA Truck на третьем заводе в Кванджу — до 14 февраля.

Ранее представители KIA Motors сообщали, что приостановят работу двух заводов в Кванмёне (Сохари и Хвасон) до 10−11 февраля, а также завода в городе Кванджу — до 10 февраля.

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Известно, что завод Хвасон «вернётся в строй» 11 февраля, конвейеры по производству автобусов на первом и третем заводах в городе Кванджу возобновят свою работу 12 февраля, а второй завод, где производят KIA Seoul и KIA Sportage — 14 февраля.

В компании отмечают, что несмотря на поставки компонентов из Юго-Восточной Азии и возобновление работы южнокорейских поставщиков в Китае, их недостаточно для полного восстановления работы всех заводов.

Напомним, что эпидемия коронавируса 2019-nCoV в Китае вызвала сильные перебои в поставках, что оказалось критичным для южнокорейских автопроизводителей.

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