Великий Новгород, , 14:28 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что лично возглавит правительственную комиссию по развитию малого и среднего предпринимательства.

По его словам, малый и средний бизнес в 2020 году получит 1 трлн рублей по льготным программам кредитования, а до 2024 года — 10 трлн рублей льготных кредитов.

Как сообщало ИА REGNUM, Мишустин находится с рабочей поездкой в Великом Новгороде, где он провел совещание по вопросам социально-экономического развития региона, а также встретился с представителями малого и среднего бизнеса и посетил ряд объектов города.

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