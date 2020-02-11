Москва, , 14:27 — REGNUM Реализация проекта «Восток ойл» на Таймыре обеспечит России ежегодный прирост ВВП на 2%. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин 11 февраля на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

Он пояснил, что предполагается сформировать новую нефтегазовую провинцию с ресурсной базой около 5 млрд тонн нефти. Общий объём инвестиций, по оценкам, превысит 10 трлн рублей, на первом этапе потребуется 2 трлн рублей.

«В целом реализация проекта позволит увеличить годовой ВВП страны на два процента ежегодно», — сказал Сечин.

Проект предполагает разработку Пайяхского и Западно-Иркинского месторождений, строительство 15 промысловых городков, двух аэродромов и порта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее интерес к проекту «Восток ойл» выразили Япония и Индия.

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