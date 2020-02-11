Ашхабад, , 14:01 — REGNUM За неделю на торгах товарно-сырьевой биржи Туркмении заключено 35 контрактов с иностранными и местными предпринимателями на общую сумму $11,37 миллионов, передает «Turkmenistan.ru».

Интерес к туркменской продукции проявили коммерсанты из Афганистана, Турции, Великобритании и Объединенных Арабских Эмиратов.

Зарубежные бизнесмены приобрели бензин, нефтяной кокс, полиэтилен, хлопчатобумажную пряжу и чайный напиток с солодковым корнем.

Для нужд внутреннего рынка страны туркменские предприниматели закупили полиэтилен высокой плотности и хлопок-волокно.