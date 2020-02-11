Рига, , 13:47 — REGNUM Объём переваленных грузов в Рижском порту в январе 2020 г. (равнялся 2,13 млн тонн) уменьшился на 25% по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет портал Tvnet.lv.

По данным журналистов, главным образом, в 2,6 раза (389,9 млн тонн) уменьшился объем перевалки угля, который составлял самую большую часть от всего объёма грузов. Но в целом, сыпучие грузы в январе 2020 г. составляли 1,265 млн тонн, а это на 33% меньше, чем годом ранее.

Уголь в январе текущего года занимал 18,3% от общего объема всех грузов, контейнерные перевозки — 17,8%, древесина — 15,7%, нефтепродукты — 11,9%, химия — 5,7%.

Отмечается, что падение объёма грузов в самом крупном из портов Латвии продолжалось весь прошлый год. В 2019 году общий объём переваленных грузов в Рижском порту составил 32,762 млн тонн, что на 10,1% меньше 2018 г.