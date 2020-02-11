Сеул, , 13:33 — REGNUM Девять из десяти представителей малых предприятий в Южной Корее зафиксировали спад объёмов продаж из-за распространения коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на федерацию микропредприятий Korea Federation of Micro Enterprise (KFME).

Согласно результатам опроса, проведенного среди 1096 человек, 97,9% респондентов сообщили, что зафиксировали спад продаж после появления информации о пневмонии нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV.

44% опрошенных отметили, что продажи их предприятий сократились более чем на 50%, 97,5% респондентов также добавили, что наблюдают сокращение посетителей.

«Из-за распространения коронавируса всё больше потребителей отказываются лишний раз выходить из дома, что оказывает негативное влияние на отечественный малый бизнес», — сообщили представители федерации.