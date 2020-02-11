Рига, , 13:09 — REGNUM В IV квартале 2019 года спрос на банковские кредиты со стороны компаний упал в Латвии. Об этом, как пишет портал Dienas Business, свидетельствуют данные Центрального Банка Латвии и Европейского Центрального Банка (ECB).

По данным экспертов, главным образом от долгосрочных кредитов отказывались крупные компании. Спрос на кредиты в стране со стороны среднего и малого бизнеса был более стабильным. Снижение спроса на кредиты со стороны больших игроков, отмечают специалисты, связано с большей доступностью внутреннего финансирования. Видимо, речь идёт о реинвестирование прибыли, которое стимулируется налоговой реформой.

Похожая ситуация, считают в Центральном банке Латвии, сохранится в стране и в течение первого квартала 2020 года, как со стороны крупных компаний, так и со стороны малого и среднего бизнеса.

Эксперты Банка Латвии также отмечают, что увеличилось и число отклоняемых банками кредитных заявок, а также внедрение более строгой методологии к оценке заёмщиков.

Дальнейшее ужесточение процедур и политики AML (политика по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем), отмечается в отчёте, приведет к росту процентных ставок и ужесточению критериев по получению кредитов для клиентов.