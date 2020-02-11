Тбилиси, , 12:46 — REGNUM Представители компании США Frontera Resources сообщили о готовности продолжать работу в Грузии. Соответствующее заявление было распространено 10 февраля.

В Frontera Resources заявили, что с 1997 года, работая в Грузии, компания вложила в страну $580 млн инвестиций, а добыла нефти и газа только на $60 млн, кроме того в грузинский бюджет отчислялись налоги, размер которых составил десятки миллионов долларов. Также в заявлении компании говорится, что более половины прибыли от добычи компании идет Грузии.

«В 2017 году государство и Корпорация нефти и газа Грузии затеяли международный арбитражный спор против компании Frontera, что привело к затруднению деятельности компании и приостановке инвестиций в Грузию», — также напомнили в Frontera Resources.

Несмотря на это в заявлении говорится, что американская компания готова продолжать работать и осваивать месторождения нефти и газа в Грузии.

Как передавало ИА REGNUM, 6 февраля уволенные в декабре 2019 года сотрудники Frontera Resources вышли на митинг с требованием выплатить им долги по зарплате за 11 месяцев и восстановить на работе.

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